USOM, YouTube'daki çocuk istismarına karşı harekete geçti; 'beyaz hacker'lar da görevde

Video paylaşım platformu YouTube’da çocuklara yönelik olumsuz başlıklar ve içerikler taşıyan videoların sosyal medyada gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçerek şikâyetçi oldu. Buna karşın BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) seferberlik başlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda özel ekip oluşturan Emniyet, ‘beyaz hacker’ları devreye soktu.

Siber Yıldız yarışmalarıyla BTK’da istihdam edilen beyaz hackerlar devreye girerek, bu ve benzeri yayınların izini sürmeye başlarken, USOM bünyesinde özel bir ekip kuran siber polisler de IP adreslerini takibe aldı. YouTube’la bu konuda başlayan görüşmeler de devam ederken, şirket yetkililerinden bu tür yayınlara karşı daha hassas olunması talep edildi. YouTube’un da “topluluk kuralları”na aykırı olan bu tür yayınların kaldırılmaya devam edeceği yönünde bilgi verdiği öğrenildi.