-ÜSLUP POLEMİĞİ ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan benim üslubumu beğenmediğine göre, bundan sonra, çok özür dileyerek söylüyorum, 'şerefsizler' sözcüğünü bir daha ağzına almayacak, 'cibilliyetsizler' sözcüğünü bir daha ağzına almayacak, 'köksüzler, bunların kökü yok' diye bir cümleyi de artık kurmayacak, böyle anlıyorum ben. Eğer benim söylemimle Sayın Başbakan daha terbiyeli bir alana çekiliyorsa bundan da mutluluk duyarım'' dedi. Çeşitli programları nedeniyle İstanbul'da bulunan Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda Başbakan'ın kendisine yönelik, ''Siyasete alışacak'' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, ''Bizim siyaset anlayışımız, alınterinden yana, çalışmaktan yana. Sayın Başbakan'ın siyaset anlayışı rant dağıtmaktan yana, yandaş yaratmaktan yana. Bu medya olur, sendika olur, sivil toplum kuruluşları olur. Dolayısıyla ben her yurttaşa hizmet götürmek, onların görüşlerine saygı göstermek üzerine bir siyaset anlayışı oluşturdum. O ise sadece ve sadece iktidarda kalmak için yasa dışı, demokrasi dışı her türlü işi yapmayı göze alan biri, dolayısıyla onunla siyaset anlayışımız çok farklı'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Düne ilişkin bugün basına yansıyan fotoğraf vardı, küsler şeklinde açıklamalar oldu, küs müsünüz'' sorusuna da ''Herhangi bir küslüğümüz söz konusu değil. Bu konuda adım atacak olan Sayın Başbakan'dır. İcra makamının başında olan odur, bilgi verir, görüş bildirir, biz de düşüncelerimizi aktarırız'' yanıtını verdi. CHP'deki tüzük değişikliğine ilişkin soru üzerine de ''Çarşamba günü Parti Meclisimiz (PM) toplanacak, orada meclise yeni MYK'yı soracağım'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Tüzük değişikliğiyle ilgili alınan kararlar var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği bir görüş var. Biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukuka saygılı bir partiyiz, hukukun gereği neyse onu yerine getiririz. Bizim de eksiğimiz olabilir, hatamız, yanlışımız olabilir. Biz hukuka direnmek değil, hukukun gereğini yerine getirmekten yanayız. Bizi AKP'den ayrıştıran temel noktada budur... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın verdiği bir karar var, biz de o kararın gereğini yapacağız.'' Kılıçdaroğlu, ''Başbakan sizin üslubunuzu beğenmediğini söylüyor, bu konuda neler söyleyeceksiniz'' sorusunu da ''Sayın Başbakan benim üslubumu beğenmediğine göre, bundan sonra, çok özür dileyerek söylüyorum, 'şerefsizler' sözcüğünü bir daha ağzına almayacak, 'cibilliyetsizler' sözcüğünü bir daha ağzına almayacak, 'köksüzler, bunların kökü yok' diye bir cümleyi de artık kurmayacak, böyle anlıyorum ben. Eğer benim söylemimle Sayın Başbakan daha terbiyeli bir alana çekiliyorsa bundan da mutluluk duyarım'' diye yanıtladı.