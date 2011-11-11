-Uslu: ''Olay mecrasından saptırıldı'' ÇORUM (A.A) - 11.11.2011 - TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile arasında yaşananlarla ilgili olarak, ''Görevini yapan idare amirine direnç göstermek, el kol hareketleri gibi kaba davranışlarda bulunmak, tartışılması gereken bir durum olması gerekirken, bugün olay mecrasından saptırılmıştır. Bu, maksatlı bir politikanın ürünüdür'' dedi. TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile aralarında yaşanan olayla ilgili olarak basın mensuplarına değerlendirme yapan Uslu, olayın neresinden bakılırsa bakılsın, yaşananların üzücü olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Genç ile aralarında yaşanan olayın AK Parti'yi, demokrasiyi ve parlamenter sistemi eleştiren bir kampanyaya dönüştüğünü ifade eden Uslu, şöyle devam etti: ''Meclis Başkanı'nın göreve davet etmesi üzerine bir idare amirinin, kürsüyü Genel Kurul'un kararına rağmen işgal eden bir konuşmacıyı yerine oturmaya davet etmesi gayet normal bir durum. Burada, görevini yapan idare amirine direnç göstermek, el kol hareketleri gibi kaba davranışlarda bulunmak tartışılması gereken bir durum olması gerekirken, bugün gazetelerde olay mecrasından saptırılmıştır. Bu, maksatlı bir politikanın ürünüdür. O açıdan olayın kamuoyuna yansıtılış biçimi olayın gerçek yüzünü yansıtmamaktadır.'' Milletvekili Genç'e yönelik herhangi bir fiziki şiddette bulunmasının söz konusu olmadığını belirten Uslu, şunları kaydetti: ''Aramızda itiş kakış olmuştur. Eğer herhangi bir fiziki şiddet ya da sözlü şiddet söz konusu olsaydı sayın Genç, buna itiraz etme hakkını sonuna kadar kullanırdı. Nitekim tanıyanlar bu beyefendinin bu duruma sessiz kalmayacağını bilirler. Sonra bir basın açıklaması düzenledi. Benden ziyade oturumu yöneten Meclis başkanını suçlaması olayın gerçek yüzünü ortaya koymaktadır. Olayı böyle değilmiş de AK Parti'nin demokrasi anlayışının sakatlığının bir resmi gibi ya da iki milletvekilinin kavgası, fiziki saldırısı, tacizi gibi abartılıyor olması hakikatli ve ahlaki bir davranış değildir. Bir tarafta idare amiri olmaktan kaynaklanan ve iç tüzük yetkisini kullanan biri var. Diğer tarafta da Meclis kürsüsünü işgal etmiş, genel kurul, başkanlık divanı iradesine rağmen işgalden vazgeçmeyen bir başka vekil var. Ortadaki kanunsuzluğu gidermek isteyeni aynı kefede değerlendirip de buradan bir çözüm siyaseti yerine çamur siyaseti çıkarmak kimseye fayda sağlamaz. Her şey toplumun gözü önünde cereyan ettiği için toplum bu olaydan dolayı hiç de bazı grup başkanvekilleri ve onların ağzına bakan medya gibi düşünmüyordur. Toplum burada özellikle Meclis TV'nin yayında olduğu bir esnada sayın Genç'in tutumunu gördü, daha önceki tutumunu da biliyorlar. O açıdan ben olan biteni saptıran bir niyetten ve yayıncılık anlayışından dolayı üzülüyorum.''