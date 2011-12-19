Uslu: Fatmagül'ün suçu yok ama birileri suçlu

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Rayting operasyonlarına iktidar kanadından destek geldi. TBMM’de kurulan, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü’ Alt Komisyon Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu,”Böyle bir operasyon başlatılması, son derece değerli ve önemli. Fatmagül'ün suçu yok ama belki birilerinin bugün suçu var”.Alt komisyon, Basın Konseyi Başkanı Orhan Birgit, RTAEM Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Güleryüz, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ve Medya Derneği Başkanı Salih Memecan’ı dinledi. Alt komisyon başkanı Uslu,izlenme oranlarıyla derin şüphenin var olduğunu adli operasyonlarla ortaya konulduğuna dikkat çekti.



‘ Raytingleri belirleyen bu aileler kim’



2 bin 500 ölçüm cihazını tartışmaya açan Uslu şunları söyledi: Türkiye'nin mikro izdüşümünü, ortalama değerlerini ne kadar temsil eder bu aileler. Bunlar kimdir? Bugüne kadar hiç açıklama yapılmıyor. Bunlar üzerinde bütün sektörü besleyen bir mekanizma vardır. Bu mekanizmaya göre, tecavüzü, ensest, aile içi şiddete kadar rahatsız edici argüman güçlüydü, toplum böyle istiyor. Toplum mu istiyor?







‘Şirketler arasında saadet zinciri mi?’



Yoksa bir takım şirketler arasında kurulan saadet zinciri mi ortaya çıkıyor. ‘Kasabının Sırrı’ derler ya. Herkesin bildiği ama konuştuğu kasabının sırrı mı ilk kez ifşa edilecek. Türkiye kendi gerçeğine görünmez şalların çekildiği durum mu yaşanacak. Hukuki süreç sonrası görülecek.



‘Yayınlarda sistematik manüpilasyon’



Medya yayınlarında sistematik manüpilasyon var. Sektörün tamamen temiz berrak yapıyla yoluna devam etmesi önemli. Fatmagül’ün suçu yok ama belki birilerinin bugün suçu var.”.