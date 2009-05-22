T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uslanmaz hırsızlar yine güvenlik kamerasına takıldı

Tarsus'ta takım elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, yine hırsızlık yaparken yakalandı.

22 Mayıs 2009 03:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde takım elbise çalarken mağazadaki güvenlik kamerasına yakalanan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, aynı yöntemle hırsızlık yaparken yine güvenlik kamerasına yakalandı.

Bir mağazada tezgahtarı oyalayarak 16 Ocak'ta takım elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan A.A., A.A. ve B.A. polisin takibi sonucunda yakalandı. Hırsızlık suçundan tutuklanan 3 kişi, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dün Cengiz Topel Caddesi'ndeki Aktaşlar Züccaciye'den epilasyon aleti çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerasına yakalanan 3 zanlının, daha önce benzer yöntemle takım elbise çalan A.A., A.A. ve B.A. olduğunu belirlendi. Zanlıların peşine düşen polis, B.A.'yı yakalarken diğer 2 zanlı kayıplara karıştı.

İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A. tutuklandı. (DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24