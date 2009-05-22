Uslanmaz hırsızlar yine güvenlik kamerasına takıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde takım elbise çalarken mağazadaki güvenlik kamerasına yakalanan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık, aynı yöntemle hırsızlık yaparken yine güvenlik kamerasına yakalandı.



Bir mağazada tezgahtarı oyalayarak 16 Ocak'ta takım elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan A.A., A.A. ve B.A. polisin takibi sonucunda yakalandı. Hırsızlık suçundan tutuklanan 3 kişi, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Dün Cengiz Topel Caddesi'ndeki Aktaşlar Züccaciye'den epilasyon aleti çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerasına yakalanan 3 zanlının, daha önce benzer yöntemle takım elbise çalan A.A., A.A. ve B.A. olduğunu belirlendi. Zanlıların peşine düşen polis, B.A.'yı yakalarken diğer 2 zanlı kayıplara karıştı.



İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A. tutuklandı. (DHA)

