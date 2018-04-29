Üsküp'te Süper Kupa finali: Real Madrid-Manchester United

2016-2017 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu İspanyol Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu İngiliz Manchester United, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor.

TSİ 21.45'te başlayacak mücadele Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena Stadı'nda oynanacak.

Bir yanda Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale, diğer yanda ise Paul Pogba ve Romelu Lukaku gibi yıldız oyuncuları bünyesinde barındıran bu iki takımın toplam değeri 1 milyar Euro'yu aşıyor.

Maçı, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Üsküp'te oynanacak mücadele sırasında, 40 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle maçın 30'uncu ve 75'inci dakikalarda su molası verilmesi planlanıyor.

Bu akşamki mücadele öncesinde İngiliz ekibinde cezalı Eric Bailly ve Phill Jones'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ashley Young da forma giyemeyecek.

Real Madrid'te ise hazırlık döneminde ve ABD kampından takımla yer almayan Cristiano Ronaldo'nun ise bu akşam forma giymesi bekleniyor.

İki takımın toplam kadro değeri de 1 milyar Euro'yu geçiyor.

Oynanan son sekiz Süper Kupa finalinin yedisini İspanyol takımları kazandı.

Kupayı Barcelona 2009, 2011 ve 2015; Atletico Madrid 2010 ile 2012 ve Real Madrid de 2014 ve 2016'da kazandı.

Bu süre içerisinde İspanya dışından kupayı kazanan tek takım, 2013 yılında İngiliz Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenen Alman Bayern Münih oldu.

İspanya şampiyonu Real Madrid, Süper Kupa finalinde beş kez mücadele etmiş ve bunun üçünü kazanmıştı.

Kupayı 2002, 2014 ve 2016 yıllarında kazanan eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea'ye, 2000'de ise Galatasaray'a karşı kaybetmişti.

Manchester United ise daha önce üç kez Süper Kupa finalinde mücadele ederken tek zaferini 1991 yılında Kızılyıldız'ı yenerek yaşadı.

Bu akşamki maçın oynanacağı II. Filip Arena stadı 33 bin 460 seyirci kapasitesine sahip. Stad, 1947'de açıldı ve 2011'deki yenilenme çalışmalarının ardından bugünkü görünümüne kavuştu.

1998'den itibaren tek maç üzerinden oynanmaya başlanan Süper Kupa finali, 2013 yılına kadar Monaco'daki Kral II.Louis Stadı'nda oynandı.

UEFA'nın aldığı karar sonrasında her yıl farklı bir ülkede oynanmaya başlanan kupa maçı, 2013'te Prag'da, 2014'te Cardiff'te, 2015'te Tiflis'te, 2016'da ise Norveç'te oynandı.

Bu mücadele aynı zamanda Makedonya'nın ev sahipliği yapacağı ilk büyük organizasyon olacak.

Şehrin farklı bölgelerinde taraftarlar için 'fan zone'lar hazırlanırken, maç öncesinde de pek çok da etkinlik düzenlenecek.

Final maçı için Üsküp'e dünyanın dört bir yanından gelenler olması nedeniyle otel fiyatları da ciddi oranda artış gösterdi.

Şehirdeki otellerde boş oda kalmadığı belirtilirken, civar kentlerdeki otellerin fiyatlarının gecelik 80 Euro'ya yükseldiği bildirildi.