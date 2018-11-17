Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu, Shakespeare'in 'Kral Lear' oyunuyla Kosova'da

Enis Tabak / Prizren, 17 Kasım (DHA) - Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu, William Shakespeare’in \'Kral Lear\' oyunuyla Kosova\'nın Prizren şehrinde sahne aldı.

Prizren kültür evi salonunda sahnelenen oyuna çok sayıda üst düzey davetli katıld. Yönetmenliğini Diego De Brea\'nın yaptığı oyunda Cenap Samet, Nesrin Tair, Osman Ali, Zübeyde Ali, Erman Şaban ve Ebru Musli rol aldı.

Oyun öncesi DHA mikrofonlarına konuşan \'Kral Lear\' oyununun başrol oyuncusu Cenap Samet, Kosova\'da sahne almaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Rumeli Türk Tİyatrosu Sanatçılar Derneği\'nin daveti üzerine Kosova\'ya gelen Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu, \'Kral Lear\' oyunu yanı sıra çocuklara yönelik Leylek Halife oyunuyla da sahne alacak. Yaklaşık iki saat süren oyun davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Görüntü Dökümü:

- Oyundan detaylar

- \'Kral Lear\' oyununun başrol oyuncusu Cenap Samet ile söyleşi