Uskumrunun göç yolu gözleniyor

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki balık tezgahlarında kilosu 30 TL\'ye satılan uskumru sofralara ayrı bir lezzet katıyor. Ancak balıkçılar, su sıcaklığının yaşam koşulları için uygun olması ve \'çaça\' olarak bilinen yemin de bol olması nedeniyle Marmara Denizi\'nde olan uskumrunun göç yoluna çıkmasını gözlüyor. Göç ile birlikte uskumrunun daha bol avlanması ve fiyatının da ucuzlaması bekleniyor.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, 3 hafta önce başlayan av sezonunun henüz başında olunduğunu belirterek, uskumru ve palamut avcılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uskumrunun göç yoluna çıkmasıyla daha fazla avlanarak bollaşmasıyla fiyatının düşeceğini söylerken, palamut için ise çok umutlu olmadıklarını belirtti. Ancak bu sene bol olmasını bekledikleri lüferin palamutu unutturacağını söyledi.

Uskumrunun henüz tam olarak göç yolculuğuna başlamadığını vurgulayan Uysal, \"Bunun nedeni, şu an bulunduğu bölgedeki deniz suyu sıcaklığının yaşam koşulları için uygun olması. Bir diğer sebep ise bulunduğu bölgede beslenebilecek yem bulması. Marmara\'nın \'çaça\'sı dediğimiz yemle besleniyor. Burada iyi beslenebildiği için tam göç başlamadı. Ancak göç etmemesi balığın doğasına aykırı. Göç etmesi hem avcılık bakımından, hem de göç ettiği yol üzerindeki balıkçıların faydalanması bakımından bizim için önemli. Uskumrunun önümüzdeki günlerde daha bol olacağını düşünüyoruz. Ekim başı gibi daha bol avlanacağını ve fiyatlarının daha uygun olacağını birçok kesimin de daha kolay ulaşacağını düşünüyoruz\" dedi.\"

\"PALAMUT BU SENE BOL OLMAYACAK\"

Geçen yıl palamutta yaşanan bolluğun ekstra bir durum olduğuna dikkat çeken Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, bu yıl ise o kadar bol olmayacağına dikkati çekti. Uysal, \"Palamut, geçen yıl, Karadeniz\'e erken geçti, burada iyi beslendi ve büyüdü. Hatta Karadeniz\'deki hamsinin kıtlığına da bir nebze sebep oldu. Bu sene ise Karadeniz\'de bol palamut yok. Palamut Marmara\'da kaldı. Şu an Marmara\'nın palamudu ise Çanakkale\'ye doğru göç etmeye başladı. Bizim küçük balıkçılarımız da bir haftadır çok bol olmamakla birlikte yeterince avlıyorlar. Karadeniz\'de geçen seneki kadar bol olmadığı için sezon böyle normal geçiyor\" diye konuştu.

Kışların çok sert geçtiği yıllarda lüferin ise bol olduğunu belirten Uysal, \"Bu sene de Marmara\'ya uzunca bir süre lüfer geçtiğini gözlemledik. Dönüş yolunda da bu sene lüferin bol olacağını tahmin ediyoruz\" diye konuştu.

Çanakkale Balık Halinde uskumrunun kilosu 30 TL\'den, küçük palamutun tanesi 10, iri palamutun tanesi ise 15 TL\'den satılıyor.

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