Üskül: Yeni anayasa için CHP’yle uzlaşma şart

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Zafer Üskül, NTV’ye konuştu. Yeni anayasa gerektiğini vurgulayan, ancak bu ihtimalin zayıfladığını söyleyen Üskül, anayasa değiştirilirken siyasi partiler ve seçim yasalarının da değişmesi gerektiğini savunuyor.

Yeni bir anayasa mı yapılmalı, yoksa varolan mı değiştirilmeli? Değiştirilirse kapsamı ne olmalı? Bu sorular yeni yasama yılında siyasetin önemli gündem maddelerinden olacak.



YENİSİ OLMAZSA VAR OLANDA DÜZELTME GEREKİR

AK Parti’nin yeni Anayasa taslağını hazırlayan isimlerinden Profesör Zafer Üskül, bugün yeni Anayasa yapma şansının zayıfladığı görüşünde. Ancak demokratikleşme için önemli değişiklikler yapılabileceğini, bunun için de CHP ile uzlaşmanın şart olduğunu düşünüyor:



“Yeni bir Anayasa yapılamıyorsa da en çok sorun çıkartan bazı bölümlerin düzeltilmesi gerekliliği de ortada. Parlamenter sistemin daha iyi işlemesi bakımından teknik bazı düzenlemeler ihtiyaç var diye düşünüyorum. Türkiye’nin anamuhalefet partisinin katılmadığı bir anayasa yapma süreci düşünülebilir mi sorusuna gelince bence uzlaşma olmadan anayasa olmaz.”



SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM KANUNLARI

Prof.Üskül Anayasa değiştirilirken siyasi partiler ve seçim kanunlarının kenara bırakılamayacağını savunuyor: “Seçim kanunu ve siyasi patiler kanunu olmadan bir demokratik sistemide kuramazsınız. Siyasi partiler kanunua baktığımızda yasaklar ile dolu bir kanun.”



DOKUNULMAZLIKLAR FAZLA

Muhalefetin sık sık gündeme getirdiği dokunulmazlıklar konusunda da Üskül’ün yeni bir formülü var; “Milletvekili gözaltına alınamamalı, tutuklanamamalı ancak yargılanabilmeli”



Üskül “Herkes hesap verebilir durumda olmalıdır. Bana sorarsanız bizim Anayasa’daki dokunulmazlık biraz fazla koruyor milletvekilini. Bana göre milletvekili gözaltına alınmamalı, suç işlediği iddiası ile tutuklanmamalı ama yargılanabilmeli. Bizde yargılamada yapılamıyor dokunulmazlık kaldırılmadığı sürece.”



