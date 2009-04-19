Üskül de yargıçlara tepkili

Ergenekon soruşturmasının son dalgasında yaşanan gelişmelere bir tepki de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AKP’li Zafer Üskül’den geldi.



Eski ve yeni rektörlerle eğitim dünyasından bazı isimlerin gözaltına alınış yöntemi konusunda “empati yapılması” çağrısı yapan Üskül, “Empati yapmak da gerekmeyebilir. Madem Anayasa’nın 90. maddesini değiştirdik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) iç hukukumuzun bir parçası oldu, yargıçlarımız da onlardan yararlanarak kararlarını vermeli. Toplumda yankı uyandıran süreçler yaşanmamış olur” dedi.



Milliyet’ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Üskül, “Suç iddiası” halinde savcının talebi ve hâkimin kararı üzerine polis ve jandarmanın görevini yaptığını ifade etti. Üskül “Ama bunu hukuka uygun biçimde, insan haklarını dikkate alarak yapması gerekiyor” diye konuştu.



'Rahatça ulaşılabilecek kişiler'



Üskül, “Çok rahat ulaşılabilecek, rahat ifadesi alınabilecek kişilerle ilgili daha farklı yöntem uygulanamaz mıydı?” sorusu üzerine de şöyle dedi:



“Kaçacak veya birine zarar verecek konumda olanlarla, bunları yapmayacak olanların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bu tür durumlarla ilgili olarak AİHM’ye açılmış davalar var. AİHM’nin de önüne gelen her somut olayla ilgili değerlendirmeleri var. Yargıçlarımız bunları dikkate almalıdır. Ama ‘Bütün olaylar için aynı tutum sürdürülecektir’ demekten başka yanlış bir şey olamaz.”

