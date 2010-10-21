-ÜSKÜL: ''CEZAEVLERİNDE 26 GAZETECİ VAR'' TBMM (A.A) - 21.10.2010 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde, cezaevlerinde inceleme yapmak üzere yeni bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyon başkanı Zafer Üskül, cezaevlerinde 46 değil, 26 gazetecinin bulunduğunu bildirdi. Komisyon Başkanı Zafer Üskül, komisyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası kuruluşların, Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ile ilgili çok doğru bilgilendirilmediklerini söyledi. Tutuklu sayısının yurt dışına hep abartılarak aktarıldığını belirten Üskül, 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla tutuklu ve hükmen tutuklu sayısının 63 bin 548 olduğunu, hükümlüler ile birlikte cezaevlerinde toplam 120 bin 360 kişinin kaldığını kaydetti. Zafer Üskül, cezaevlerinde kalanların yüzde 65'inin tutuklu olduğunun söylendiğini ifade ederek, ''Oysa ki cezaevinde kalan 120 bin 360 kişiden, sadece 35 bini tutukludur'' dedi. Zafer Üskül, yabancı heyetlerin, ''Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) çok fazla mahkumiyet kararı aldığını, dolayısıyla çok fazla insan hakları ihlali olduğunu'' söylediklerini bildirdi. AİHM'den bugünlerde çıkan kararların daha çok 1990'lı ve 2000'li yılların başında açılan davalarla ilgili olduğunu belirten Üskül, ''AİHM kararları, son 8 yılda insan hakları alanında ihlallerin yoğun olduğunu göstermiyor. İnsan hakları alanında, o günlerle bugünler arasında çok farklılıklar var'' diye konuştu. -''26 GAZETECİ VAR''- Cezaevlerinde kalan gazeteci sayısının 46 olduğunun söylenmesine rağmen, bunun doğru olmadığını, 19 Ekim tarihi itibarıyla bu sayının 26 olduğunu ifade eden Üskül, cezaevlerinde adi suçlar, hırsızlık ve taciz suçlarından kalan gazetecilerin de olduğunu söyledi. Üskül, Zonguldak M Tipi Cezaevinde intihar eden 15 yaşındaki gençle ilgili hazırlanan raporun kabul edildiğini söyledi. Cezaevlerinde inceleme yapmak üzere yeni bir alt komisyon kurduklarını belirten Üskül, komisyon üyelerinin daha önce kurulan alt komisyon üyelerinden oluştuğunu kaydetti. Zafer Üskül, bir gazetecinin, bu alt komisyonun nerelere gideceğini, Silivri Cezaevine gidip gitmeyeceğini sorması üzerine, bu konuda bir karar almadıklarını, nerelere gidileceğine alt komisyonun kendisinin karar vereceğini kaydetti.