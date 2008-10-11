Üsküdar'dan Sarayburnu'na yürüdü



Başbakan Tayyip Erdoğan, Marmaray projesi kapsamında biten tünelde Boğaz’ın altından Üsküdar’dan Sarayburnu’na kadar yürüdü.



Erdoğan, dün Üsküdar’daki Tüp Batırma Şantiyesi’nde düzenlenen Marmaray Projesi kapsamında batırılan son tüpün bileşim kapısının açılışı törenine katıldı. Bunun tarihi bir an olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bugün Marmaray kapsamında 11 tüpün son ikisinin bağlantıları tamamlandı. Böylece Boğaz’ın iki yakası denizin altında birleştirilmiş oldu" dedi.



Tüp geçiş fikrinin 1860’lara dayandığını anımsatan Erdoğan, "Sonraki yıllarda bu fikir hep gündemde oldu. Ama hamdolsun bu projeyi gerçekleştirmek bize nasip oldu. İstanbul’un, Türkiye’nin 148 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada alınacak. Bu Boğaz’ın trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlayacak. Gebze-Halkalı arasında 2 ile 10 dakikada arasında yapılacak seferlerle saatte toplam 75 bin yolcu taşınacak" diye konuştu.





Londra’dan Pekin’e kesintisiz ulaşım



Marmaray Projesi’nin sadece Gebze-Halkalı’yı birbirine bağlamadığını dile getiren Erdoğan, projenin aynı zamanda Londra-Pekin’i de demiryoluyla birbirine bağlama özeliği taşıdığını, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu projesinin de tamamlanmasıyla, Marmaray bittiğinde Londra’dan Pekin’e kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi.



Marmaray hattında, trafikte ölü saat diye tabir edilen 23.00 ile 06.00 saatleri arasında da yük trenlerinin geçeceğini hatırlatan Erdoğan, bunun da bölge ticaretine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Marmaray hattının denizin 60 metre altında bulunduğunu anlatan Erdoğan, projenin bu özeliğiyle de dünyanın ve asrın projesi sıfatını ziyadesiyle hak ettiğini kaydetti.



Tarihe hassasiyet



Marmaray Projesi sırasında doğal özeliklere ve kültürel mirasa da azami derecede hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu konuda doğal ve tarihi güzelliklere azami hassasiyet gösterildi. Özelikle tarihi yarımadadaki çalışmalar sırasında gerekli tedbirleri aldık. Yani tarihi mirasa dost bir projeyi gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz."



Erdoğan daha sonra denizin altındaki tünele inerek, temsili olarak son bağlantı tüpünün kapısını açtı. Erdoğan Boğaz’ın altından geçen ve Sarayburnu’na kadar devam eden 1387 metrelik tünelde yürüdü. Yaklaşık bir saat süren gezide Erdoğan, Sarayburnu’na kadar yürüdükten sonra tekrar yaya olarak geri döndü.

