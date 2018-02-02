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ÜSKÜDAR'DAKİ KAZADA ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Üsküdar'da dün yaşanan özel halk otobüsü kazasında hayatını kaybeden Aygün Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

02 Şubat 2018 19:51

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Üsküdar\'da dün yaşanan özel halk otobüsü kazasında hayatını kaybeden Aygün Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı. 
53 yaşındaki Aygün Erdoğan için bugün Şile\'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Erdoğan\'ın ailesi, yakınları, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, İETT Daire Başkanı Hasan İçin ile çok sayıda kişi katıldı. Aygün Erdoğan, burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreni
-Cenaze namazının kılınması
-Cenaze törenine katılanlar
-Genel ve detaylar


 

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