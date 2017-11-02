Üsküdar'da Youtube fenomeni Cem Korkmaz intihar etti (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-YOUTUBE\'da yayınladığı videolarla tanınan, oyuncu Cem Korkmaz, Üsküdar\'daki evinde kendini asarak intihar etti.

Şahan Gökbakar\'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin 4 filminde de rol alan, oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz, Selami Ali Mahallesi Yüksel Sokak üzerindeki evinde bu akşam ölü bulundu. Kalorifer borusuna kendini asarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Korkmaz\'ın cesedi polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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