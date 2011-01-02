Üsküdar'da yine bir taksici cinayeti

T24 - İstanbul Üsküdar'da bir taksici, aracına müşteri olarak binen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla vuruldu. Taksici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay saat 20.30 sıralarında Üsküdar İcadiye Mahallesi Sübyeci sokak 47 numara önünde meydana geldi.

Sokak ortasında kapıları açık duran 34 TDN 61 plakalı taksinin şoförünü kanlar içinde gören vatandaş durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Kenan Önal'a (54) aracın içinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ensesinden 2, sırtına ise 1 kurşun isabet eden taksici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Silahlı gasp şüphesi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak taksi üzerinde geniş çaplı bir araştırma yaptı.

Olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri ayrıntılı bir şekilde topladı. Faillerin yakalanması için çalışma başlatırken, ticari oto olay yerindeki incelemelerin ardından otoparka kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar herhangi bir silah sesi duymadığını belirterek, "Taksiyi park halinde gördük. Sürücüsü içindeydi. Silahla vurulmuştu" diye konuştu. Kaçan birilerini görmediğini söyleyen görgü tanıkları Önal'ın gaspa uğramış olabileceğini söyledi.

Silahlı gasp ihtimali üzerinde duran polis ekipleri failleri yakalamak için çalışma başlattı.



Taksiciler eylemde

Arkadaşlarının silahla yaralandığını duyan hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında çalışan taksiciler, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak, Kenan Önal'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gitti.

Yaklaşık 300 taksici hastaneden Kadıköy Meydanı'na doğru ilerlerken dörtlülerini yakıp kornalarına basarak durumu protesto etti.

Kadıköy meydanını trafiğe kapatan taksiciler "5 liraya 5 kurşun", "Çocuklar yetim kalmasın" dövizleri açarak, slogan attılar.

Bir taksici "Ekmek parası için 5 liraya 5 kurşun yedi. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Başka bir taksici "Zam, yakıt, çile hepsi üstüste geldi. Büyük ihtimalle arkadaşımızın da parasını ödemek istememiş ve gasp etmişler" dedi.



Taksiciler kabinli araçların yürürlüğe girmesini istiyor

Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Memduh Çırak: "Maalesef arkadaşımızı kaybettik. Sayıları 100'ün üzerinde olan meslek şehitlerimize bir tane daha ekledik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kabinli araçlar bu olaydan sonra inşallah tekrar geri getirilir ve yürürlüğe girer. Bir meslek şehidi daha vermek istemiyoruz" dedi.

Slogan atan taksiciler kornalarına basarak olaysız bir şekilde dağıldı.