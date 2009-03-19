Üsküdar'da silahlı soygun

İstanbul Üsküdar'da bir iletişim şirketine gelen silahlı 2 kişi, yaklaşık 70 bin TL'yi alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Ahmediye Cuma Pazarı Sokak 14 numaradaki Demiröz İş Hanı'nın 4. katındaki Elitel İletişim Şirketine, öğle saatlerinde silahlı 2 kişi geldi. İş yeri sahibi Erol Bağcı ile bir alt katta bürosu bulunan muhasebeci Abdullah Sarısoy'un eline kelepçe takan ve darp eden 2 soyguncu, kasada bulunan yaklaşık 70 bin TL'yi aldı.



Kaçışları sırasında Sarısoy'un dışarı çıkarak "Soygun var" diye bağırması üzerine şüpheliler, esnafın müdahalesine karşı havaya ateş açarak, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.



Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sürerken, Bağcı ile Sarısoy ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

