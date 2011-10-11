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Yaşam

Üsküdar'da sapık dehşeti

Üsküdar'da bıçak zoruyla bıçak tehdidiyle sütyenini çıkardığı kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılan saldırgan kaç

11 Ekim 2011 03:00


T24-  Üsküdar'da bıçaklı bir kişi,  tehditle sütyenini çıkardığı  kadının çığlık atması üzerine paniğe kapılarak kaçtı. 



E-5 Karayolu Altunizade katılımının yanındaki ağaçlık alanda bugün 15.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti:  Bir banka şubesine kestirmeden gitmek isteyen İ.S., ağaçlık alana geldiğinde elinde bıçak olan 1.80 metre boylarında esmer tenli biriyle karşılaştı. Saldırgan elindeki bıçakla İ.S’nin yanına yaklaştı. Bıçağını İ.S’nin boğazına dayayan saldırgan kadının sütyenini çıkarttı.


Saldırganın kendisine tecavüz edeceğini anlayan İ.S., çığlık atarak sesini duyurmaya çalıştı. Bunun üzerine panikleyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İ.S’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar polise haber verdi.


Olay yerine gelen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakın çevrede saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın Koşuyolu yönüne doğru kaçtığı, İ.S. ile aralarında yaşanan boğuşma nedeniyle elbiselerinde çamur izleri olduğu öğrenildi.Çengelköy Polis Merkezi’ne götürülen İ.S’ye poliste kaydı bulunan kişilerin fotoğraflarının gösterildiği belirtildi.


Yetkililer, olay yerinde uzman ekiplerin detaylı bir inceleme yaptığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladılar.İ.S. ilk ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. İ.S’nin vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından aranıyor.

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