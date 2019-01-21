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ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI:1 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA) Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi

21 Ocak 2019 05:00

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL,(DHA)
Üsküdar\'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. 
Kaza saat 01.00 sularında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Altunizade tünel girişinde meydana geldi. 34 BGL 508 plakalı aracı ile seyir halindeki Esra Savuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla attıktan sonra bariyere çarparak durabilen otomobilde sürücü sıkıştı.  
Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Savuran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü:
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-Takla atan araç
-Yaralı sürücüye ilk müdahale
-Yaralı sürücünün ambulansa alınışı
-Kaza yerinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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