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Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da, park halindeki okul servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı

28 Kasım 2017 00:06

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da, park halindeki okul servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1\'i kadın 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, Yavuztürk Mahallesi Fildişi Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Park halindeki 34 LAA 951 plakalı servis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, servis aracının sürücüsü Mehmet Yılmaztürk(51)\'a 2 kurşun, yanındaki Asiye Aykan(40)\'a ise 4 kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Yılmaztürk\'ü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asiye Aykan\'ı ise Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırdı.
Her iki yaralının yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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