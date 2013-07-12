Üsküdar'da metro çalışması doğalgaz borusunu patlattı

Üsküdar'da metro çalışması sırasında doğalgaz hattı patladı. Büyük bir gürültüyle çevreye doğalgaz yayıldı. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedilirken çevrede büyük panik yaşadı

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'nin haberine göre, Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi'nde metro çalışması kapsamında kazı yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında doğalgaz ana dağıtım borusunu patlattı. Büyük bir gürültüyle çevreye doğalgaz yayılırken çevrede panik yaşandı. O sırada yoldan geçmekte olanlar hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, gazı kesmek için çalışma başlattı. İtfaiyede çevrede önlem aldı. Bu arada polis ekipleri de caddeye çıkan yolları trafiğe kapattı. Gazın kesilmesi için çalışmalar sürüyor.