Üsküdar'da metro çalışmalarının yakınında bulunan 7 bina boşaltıldı!

Üsküdar'da yapımı süren metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 3 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Sokakta bulunan 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Üsküdar, Mimar Sinan Mahallesi, Sabahattin İskele Sokak'ta dün akşam saatlerinde vatandaşlar binalarında sesler duydu; ve panikle sokağa döküldü. Apartman sakinleri daha sonra da binalarının arka kısmında yapımı devam eden Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı inşaatı yetkililerine duydukları sesten bahsetti. Bunun üzerine yetkililer sokakta inceleme yaptı; 3 binanın duvarlarında ve zemininde çatlaklar oluştuğunu tespit etti. Binaların zarar gördüğü sokak, inşaat yetkilileri tarafından demir kapı ile kapatıldı.

Uğur Ayazsın'ın DHA'da yer alan haberine göre, incelemenin sonunda da sokaktaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı; sokak sakinleri önemli eşyalarını da alarak inşaat yetkilileri tarafından alarak otele yerleştirildi.

'Mühür vurdular binaya giremiyoruz'

Oturduğu binanın zarar gördüğünü söyleyen İsmail Odabaş, yaşanan olaya ilgili şunları söyledi:

"İnşaattan dolayı binamızda bir çökme var. Jeolojik nedenlerden dolayı böyle bir çökme olduğunu söylediler. Bizi otellerde misafir ettiler. Binamızda muazzam bir hasar var. Arkadaki binalarda da hasar var. Kendileri de evleri kontrol altına aldıklarını söylediler. Otel masraflarının karşılanacağını söylediler. Bize özel eşyalarımızı almamız için fırsat tanıdılar, ondan sonra demir kapıları kaynakladılar. Mühür vurdular binaya, şuanda giremiyoruz. Binaya kesinlikle sokmuyorlar. Onların uyarıları bu. 2-3 gün daha binanın durumunu kontrol etmeyi düşünüyorlar."

Sokakta oturan bazı vatandaşlar, bugün de özel eşyalarını tedbir amaçlı boşaltılan evlerinden almaya devam etti.