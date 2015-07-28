Üsküdar'da metro çalışmalarından etkilenen bir bina yan yattı

Üsküdar Meydanı’nda inşaatı devam Üsküdar - Çekmeköy Metrosu’nun zemine yakın kazı çalışmaları sırasında, semtin çalışmalara yakın olan caddelerindeki binalar hasar gördü. Mimar Sinan Mahallesi, Sabahattin İskele Sokak'taki binaların yanı sıra Doğancılar Caddesi’ndeki binalar da hasar görüp, 20 santimetre yan yattı. Bölgedeki vatandaşlar medyaya konuşmamaları konusunda uyarıldıklarını söyledi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; çatlaklar meydana gelen binalardaki eşyalar boşaltılamazken, binalara girişler yasaklanıp, sokağa bant çekildi, bina girişlerine uyarı yazıları yazıldı.

Bir grup vatandaş kaymakamlığa gidip ne olacaklarına dair bilgi almaya çalışırken, binalarından çıkarılan vatandaşlar, medyaya konuşmamaları konusunda uyarıldıklarını söylediler.

Bir cephesi Doğancılar Caddesi’ne diğer cephesi sahile bakan binalarda büyük çatlaklar oluşurken, bazı binalarda yıkılmalar olduğu gözlendi. Çatlamalar ve yıkılma üzerine güvenlik amacıyla inşaatın bulunduğu yöne bakan sokağın giriş ve çıkışları tamamen kapatıldı.

Bir ay önce de olmuş

Yeni çatlaklar oluşan binalardan önce yaklaşık bir ay önce de yine Üsküdar’daki Şeyh Camii Sokaktaki 3 bina da tahliye edilip, güçlendirme çalışmasına başlandığı ortaya çıktı. Aralarında ahşap bir binanın bulunduğu evlerin temeli beton dökülerek güçlendirilirken, mahallede bu kez diğer evlerin iç ve dış cephelerinde de çatlakların oluştuğu görüldü.

Evlerine girmeye korktuklarını söyleyen vatandaşlar, günlerdir yetkililerin gelip kendilerine kesin bir bilgi vermelerini bekliyor. Aynı sokakta aralarında yeni inşa edilen bina ve caminin de bulunduğu sokak da araç trafiğine kapatılırken, sokağın girişinde yine tehlikeyi gösteren uyarı yazılarının bulunduğu görüldü. Üniversiteden bilirkişi beklediklerini söyleyen mahalle sakinleri, metro inşaatı yapan şirket yetkililerin, hasarlarını karşılayacakları sözünü verdiklerini söyledi.

Üsküdar’da yapımı süren metro hattı çalışmalarının yakınında 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Metro inşasını üstlenen Doğuş İnşaat yetkilileri, ciddi bir sorun olmadığını tedbir amaçlı binaların tahliye edildiğini söyledi.

Olay yerinde bulunan şirket yetkilisi, “Yeraltı suyu kaynaklı binaların cephelerinde çatlaklar oluştu. İnsanların tedbir amaçlı tahliye ettik ve otellere yerleştirdik. Hiçbir bölge halkı mağdur olmadı. Belediye yetkilileri ve alanında uzman hocalar şuan bölgede, incelemeler başladı. Yapılan incelemeler sonrası nihai karar verilecek ancak büyük bir sorun olmadığını öngörüyoruz. Bizler en kötü ihtimali düşünerek tedbirimizi aldık” diye konuştu.