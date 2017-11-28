T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üsküdar'da lastiği patlatılan otomobilden 2 kilo altın çalındı

    Ramazan EĞRİ /İSTANBUL, (DHA) Üsküdar'da, akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra park edilen ve hırsızlar tarafından lastiği patlatıldığı düşünülen otomobilden 2 kilogram altın çalındı

28 Kasım 2017 20:47

 

 

Ramazan EĞRİ /İSTANBUL, (DHA) Üsküdar\'da, akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra park edilen ve hırsızlar tarafından lastiği patlatıldığı düşünülen otomobilden 2 kilogram altın çalındı.
Polis merkezine giderek otomobilinden altın çalındığını bildiren kuyumculara altın pazarlama işinde çalışan Zeki Günayalp, Libadiye Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonuna aracına yakıt almak için girdiğini, yakıtı aldıktan sonra lastiğinin patlamış olduğunu fark ettiğini, bu nedenle aracını akaryakıt istasyonunun yan kısmına park ettiğini söyledi.
Günayalp, pompacılara yakınlarda lastikçi olup olmadığını sormak için gidip geri geldiğinde, aracında bulunan ve içinde yaklaşık 2 kilogram altın olan çantanın çalındığını fark ettiğini bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken işyeri çalışanlarının ifadelerine başvurdu.
Olayla ilgili çalışma sürüyor.
Olayı anlatan Zeki Günayalp, \"Arabanın lastiğinin patlak olduğunu fark ettik. Tam çıkıyordum geri geri yanaştım. Arkadaşlara lastikçi sormak için indiğimde, ön tarafta kuyumcu çantam vardı alıp gittiler.  2 kilo civarında altın vardı. Benim gördüğüm iki kişi vardı, takipli.\" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EĞRİDHA ÜsküdarPolisZeki Günayalp Libadiye CaddesiGünayalpBununEkiplerOlaylaOlayıZeki GünayalpTamArkadaşlaraBenimFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24