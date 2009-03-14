Üsküdar'da kıran kırana yarış

İstanbul Üsküdar’da mevcut belediye başkanına duyulan küskünlük nedeniyle AKP aday değiştirerek Mustafa Kara’yı gösterdi. Saadet Partisi’nin kozu Yılmaz Bayat. Geçen yarışın ikincisi CHP ise adayı Sema Barlın ile aradan sıyrılma hesapları yapıyor



Sahilde içki yasağı ve kırmızı bölge kararlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin bulunduğu, Anadolu yakasının en önemli ilçelerinden Üsküdar, çekişmeli bir başkanlık yarışına sahne oluyor.



Üsküdar’ın mevcut belediye başkanı iktidar partisi AKP’den. Önceki dönemde ise, Saadet Partili (SP) bir başkan vardı. CHP ise bu yarışın zorlu rakiplerinden; 380 bin kişiyi aşkın kayıtlı seçmenin bulunduğu ve 2004’te 260 bin kişinin oy kullandığı son seçim yarışında ikinci parti olmuştu.



Semtin dört bir yanını kaplayan, hatta bazı noktalarda gökyüzünü görmeyi imkânsız hale getiren bayrak, afiş ve posterler, güçlü adaylar AKP’li Mustafa Kara ve SP’li Yılmaz Bayat arasındaki oy kapma yarışının en önemli kanıtı. Ancak, geçen seçimin ikinci partisi CHP de “sessiz sedasız” yürüttüğü kampanyasıyla sandıktan sıyrılabilir. Çünkü muhafazakâr oyların AKP ve SP arasında bölünmesi bekleniyor.



AKP’nin adayı değişti



AKP’de, mevcut belediye başkanı Mehmet Çakır’a duyulan küskünlük, partinin anketlerinde ortaya çıkınca Başbakan Erdoğan’ın kimi aday göstereceği büyük merak konusu olmuştu. Erdoğan da tercihini işadamı Mustafa Kara’dan yana kullandı. Bu kan değişiminin AKP’nin oylarına olumlu yansıması bekleniyor.



AKP’nin kuruluşuyla birlikte aktif siyaset hayatına adım atan inşaat mühendisi, Kars doğumlu Kara, 28 yıllık Üsküdarlı. İlçe teşkilatında aktif çalışmış bir isim. Bir aile şirketi ve 1100 çalışanı olan Çağrı Hipermarketleri ve Ada Yapı’nın sahiplerinden olan Kara da, seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Projeleri ise, yine “huzur” vurgusundan geçiyor, söylemi ise şöyle: “Biz Üsküdar’ın kültür, ticaret, sağlık ile barış ve huzur beldesi olmasını hedefliyoruz.”



CHP’nin kadın adayı



CHP ise belediye başkanlığı yarışına “son anda” açıkladığı bir isimle; genç bir adayla katıldı: Sema Barlın. 38 yaşında, 15 ve 13 yaşında iki çocuk sahibi olan Barlın, güvenlik sektörüne giren ilk iş kadınlarından biri. İki dil biliyor, etkili iletişim, liderlik gibi konularda da eğitimler almış.



Siyasal bilimler mezunu olması dışında, siyasi bir deneyimi olmayan Barlın, partinin İstanbul’daki tek kadın başkan adayı oldu. Sessiz sedasız bir kampanya yürüttüğü görüşüne ise, seçim otobüsünün sesinin kıstırıldığını, afişlerinin birkaç saat içerisinde ortadan kaybolduğunu söyleyerek karşı çıkıyor. Karşılaştığı zorluklara rağmen CHP’nin daha az oy aldığı kenar mahallelerde propaganda faaliyetlerine ağırlık veriyor. Seçim sloganı ise, “Biz, siz yok, hepimiz varız.”



Saadet Partisi de güçlü



SP’nin Türkiye genelinde belki de en fazla şanslı olduğu ilçelerden biri olarak görülen Üsküdar’da, eski başkan Yılmaz Bayat yeniden aday. AKP’nin mevcut başkanına küskün Üsküdarlılar, Bayat’a sırf bu yüzden oyunu verebilir. Erzincanlı, elektrik mühendisi Bayat, 1994 ile 2004 yılları arasında Üsküdar Belediye Başkanı’ydı. 2004’te yarışı kaybetti. 29 Mart yarışı için 250 kişilik ekip kuran Bayat, bugüne kadar 10 bine yakın evin kapısını çaldı. Amaç, çalınmadık kapı bırakmamak.



Bayat’ın sloganları arasında sık sık Üsküdar’ın “huzur semti” haline getirileceği vurgulanıyor. Eski binaları restore etmeyi, botanik bahçeleri açmayı, emekliler hizmet merkezi kurmayı ve “Minia Üsküdar” yapmayı vaat ediyor.



Bir de ‘güldüren’ aday



DSP’nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı ise, Levent Kırca. “Üsküdar’a giderken bir yağmur almayacak, ben Üsküdar’ı alacağım” diyen Kırca’nın bugüne kadar kamuoyuna yansıyan tek vaadi ise Üsküdar’da yeni bir Hollywood Sanat Merkezi yapmak.

MHP ise, Üsküdar’ın tanınan isimlerinden MHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi tekstilci İbrahim Giritoğlu ile yarışıyor.