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ÜSKÜDAR'DA HASTANEDE ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI-2

*Şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı

01 Ocak 2019 14:12

*Şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba imha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisin şerit çekmesi
-Bomba imha ekipleri
-Çantadan görüntü
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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