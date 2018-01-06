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Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) Hz

06 Ocak 2018 15:30

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL,(DHA) Hz.İsa\'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul\'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de  Üsküdar Kuzguncuk oldu.
İlk olarak Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi\'nde ayin düzenlendi. 
Ayini Metropolit Athanasios Papas yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi\'ne yüründü
Burada Metropolit Athanasios Papas\'ın denize attığı haçı çıkarmak için 3 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı. Manal Minaoğlu denizden çıkardığı haçı öptü ve Metropolit Athanasios Papas\'a sundu. Metropolit  haçı çıkarmak için denize atlayan 3 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Haçı denizden çıkaran Manal Minaoğlu, “İnsanlar için özel bir gün. 20 yıldır atlıyorum İstanbul\'unun çeşitli semtlerinden. Benim için bir aile geleneği. Çok mutluyum\" diye konuştu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

(FOTOĞRAF)

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