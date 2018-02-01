Üsküdar'da feci kazada şans eseri ölümden dönenler o anları anlattı

Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - İstanbul,(DHA)

ÜSKÜDAR\'DA özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişini öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı feci kazayı olaydan şans eseri kurtulanlar ile görgü tanıkları anlattı.

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde bulunan Numune Hastanesi Durağı\'nda yaşanan olay sırasında durakta bulunan Döndü Kapucu, gazetecilere konuşurken facianın şokunu da yaşıyordu. Kapucu olayla ilgili olarak, \"Otobüs bekliyorduk. O kadar hızlı geliyordu ki, biz solundan gececek derken sağa, durağa doğru girdi. Elimin altındaki kadını altına aldı. Ben o sırada çantamdan akbil çıkarmaya çalışıyordum. Birden kendimi geri çimenlere doğru attım. Yanımdaki kadını çekmeye çalıştım ancak kurtaramadım. Gözüm orada morardı. Saniyeler içinde gözümüzü açıp kapatıncaya kadar otobüs üstümüzden geçti\" dedi.

\"DURAN OTOBÜSLERİ GEÇEYİM DERKEN DURAĞA GİRDİ\"

Olay öncesi başka iki otobüsün durakta olduğunu kaydeden Kapucu, \"Diğer (kaza yapan) otobüs ise bekleyenleri geçeyim derken durağa girdi. Kaza öncesi durakta 15 civarında kişi vardı. Onların bir kısmı daha önce gelen otobüslere binmişti. Biz kalmıştık\" dedi.

\"OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ\" İDDİASI

Ramazan Yağcı adlı bir görgü tanığı ise olay anında durağın tam karşısında Numune Hastanesi\'nin önünde beklediğini belirterek kaza yapan Özel Halk Otobüsünün şoförünün kontrolü kaybederek durağa girdiğini aktardı. Yağcı, \"Mavi otobüs, sarı otobüsü sollamaya çalıştı. O sırada mavi otobüsün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durağın içinde 3 kişi vardı, arkasında ise sigara içen 5 kişi filan vardı. Durağın içinde ayakta bekleyenler hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı.



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