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Yaşam

Üsküdar'da doğalgaz patladı: 3 yaralı

Üsküdar'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi hafif yaralandı.

03 Aralık 2008 02:00

Üsküdar'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişi hafif yaralandı.
Eşatpaşa Mahallesi Nergis Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2. katında, gece doğalgaz patlaması oldu.
Patlama sırasında evde uyuyan Cengiz Yurdagül hafif şekilde yaralandı, eşi Şerife ile kızları Buket ve Burcu Yurdagül yara almadan kurtuldu. Patlamanın olduğu binanın karşısındaki apartmanda oturan Sevgi Söker ile 12 yaşındaki oğlu Taha Söker de hafif şekilde yaralandı.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle duvarları yıkılan ev kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı binalar ile sokaktaki bazı araçların da camları kırıldı.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Esatpaşa Mahallesi Nergis Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlamasıyla ilgili araştırma sürüyor.
Yetkililer, araştırmanın ilk sonuçlarına göre, patlamanın, mutfaktaki ocağa giden ve içinde doğalgaz bulunan fleks borusunun delinmesi yüzünden ortama sızan gazın sıkışması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini bildirdi.
Doğalgazın patlamaya nasıl yol açtığının daha sonra kesinleşeceği belirtildi.
 

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