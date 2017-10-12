Üsküdar'da denize düşen genç kız hortumla kurtarıldı

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR sahilde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen genç kız, ayağının takılması sonucu denize düştü. Çevredekiler tarafından uzatılan hortumla kurtarılarak hastaneye götürülen genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın denize düştüğü bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü

Olay, Üsküdar sahil nikah sarayı karşısında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahilde yürüyen Üsküdar Üniversitesi öğrencisi Elif Bağcı, ayağının takılması sonucunda dengesini kaybederek denize düştü.

HORTUMLA KURTARILDI

Suda çırpınan Elif\'in yardımına çevredekiler yetişti. Sahildeki vatandaşlar bir iş yerinden getirilen hortum yardımıyla genç kızı denizden çıkartı. Oldukça üşüyen genç kız, ağlamaya başladı.

DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Elif Bağcı\'yı ambulans ile Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDINLATMA LAMBALARININ YANMADIĞI GÖRÜLDÜ

Elif Bağcı\'nın denize düştüğü bölgede aydınlatma lambalarının yanmadığı görüldü.

Olayı gören kişiler ise genç kızın ayağının takıldığını belirtirken, bölgedeki aydınlatma lambalarının yanmadığını ve daha önce ilgililere bilgi verdiklerini söylediler.

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