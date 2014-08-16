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Yaşam

Üsküdar'da belediye inşaatı çöktü, iki gecekondu yıkıldı!

Üsküdar Belediyesi Kongre Merkezi, Şehir Otoparkı, Belediye Binası ve Kapalı Spor Salonu inşaatının istinat duvarı çöktü

16 Ağustos 2014 11:00

Üsküdar’da yapımı halen devam eden belediye binası ve kongre merkezi inşaatının istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu meydana gelen toprak kaymasında, iki gecekondu yıkıldı. İstinat duvarının çevresinde bulunan binalar da polis ekipleri tarafından boşaltıldı.

Üsküdar Çavuşdere Caddesi’nde yapımına devam edilen Üsküdar Belediyesi Kongre Merkezi, Şehir Otoparkı, Belediye Binası ve Kapalı Spor Salonu inşaatının istinat duvarı, saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Uzay Kesmen’in DHA’daki haberine göre, istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasında da Zenciler Sokak’ta bulunan ve daha önceden boşaltılan iki gecekondu yıkıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği noktayı güvenlik şeridi ile kapatarak. Çökmenin olduğu inşaat alanının civarındaki binalar da boşaltıldı. Çok sayıda vatandaş, meydana gelen çökme sonrası sokaklarda döküldü.

 

Müdahale edilemiyor

 

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri de, halen çökme ve toprak kayması devam ettiği için inşaat alanında hazır bekliyor; müdahalede bulunamıyor. Vatandaşların iddiasına göre ise, içeride insanların olduğu ve yardım istedikleri belirtildi.

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