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Üsküdar'da 240 tane tabanaca bulundu!

Silahların, bir ihbar üzerine polisin yaptığı kazı esnasında bulunduğu belirtildi

Fotoğraf: Yeni Şafak

28 Eylül 2016 00:09

Üsküdar boş bir arazide polis tarafından iş makineleriyle yapılan kazıda yaklaşık 240 tane tabanca bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Şu ana kadar ele geçirilenler kuru sıkı. Arkadaşlar inceliyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine gelen isimsiz bir ihbarda 2009 yılında boş bir araziye çok sayıda silah gömüldüğü yönündeki bilgi üzerine polisekipleri harekete geçti. Ekipleri ihbarı değerlendirerek akşam saatlerinde Burhaniye Mahallesi 4.Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine konuyla ilgili bilgi verdi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. TEM ekipleri iş makineleri yardımıyla bölgede kazı çalışması yaptı.

Gömülü 240 tabanca

Yapılan çalışmalarda, yaklaşık 240 tane çoğu parçalanmış vaziyette tabanca bulundu. Ele geçirilen tabancalar sayılmak ve incelenmek üzere tek tek yere dizildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından silahlar incelenmek üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ele geçirilen silahların çoğu kullanılmaz halde

TEM ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kazıda bulunan silahlarla ilk değerlendirmesine göre silahların çoğunun kullanılamaz durumda olduğu ve kurusıkı olduğunu değerlendiriyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Olay terörle bağlantılı değil

Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olayın terör bağlantılı olmadığını belirterek “Şu ana kadar ele geçirilenler kurusıkı” dedi. Burada yaklaşık 10 dakika inceleme yapan Çalışkan daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, kurusıkı tabancalar incelenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi. 

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