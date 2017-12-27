Üsküdar’da 1+1 daire yasak

İstanbul Üsküdar ilçesinde, yeni yapılacak yapılarda 1+1 daire tiplerine izin verilmeyeceği belirtildi. İlçe sınırları içinde yapılacak yeni yapılara kat sınırlandırması da geliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen dün gazetecilerile bir araya geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, ilçe sınırı içinde en fazla 6 kata izin vereceklerini söyleyen Türkmen Türkmen, “Üsküdar'da yüksek kat serbestliğine geçit yok. Bunu asla kabul etmiyoruz. Epeyi yol kat ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilçemizi hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Gökdelenlere, siteleşmeye Üsküdar'da müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

İlçede yürütülen kensel dönüşüm projeleri hakkında bilgi veren Türkmen, şöyle konuştu:

“6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalara devam ediyoruz. Üsküdar sınırları içerisinde ne yazık ki yüzde 80'ine varan, kaçak yorgun ve iskansız yapılar bulunduğunu tespit ettik. Bu yapıların dönüşümü odağında yürüttüğümüz çalışmaların adına Örnek Kentsel Dönüşüm dedik. Biz Üsküdar Belediyesi olarak yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparken vatandaş eksenli kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir diğer farklı olan detay ise estetik dönüşüm. Bölgemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların özelliklerine ve estetiğine önem veriyoruz. Estetiği ön planda tutuyoruz.''

Site ve gökdelen olmayacak

Üsküdar'da "siteleşmeye karşıyız" diyen Başkan Türkmen, "Mahalle kültürünü devam ettirmeyi hedefliyoruz. Mahalle yaşantısı Üsküdar'da hiç bitmeyecek. Bölgemizde yapılan yeni projelerde 1+1 daire tipine izin vermiyor müsaade etmiyoruz. Üsküdar'da siteler de gökdelenler de olmayacak" şeklinde konuştu