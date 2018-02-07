ÜSKÜDAR VE BEYKOZ'UN BAZI BÖLGELERİNE SU VERİLEMEYECEK

Haber: İSTANBUL DHA

Üsküdar ve Beykoz\'un bazı bölgelerine bugün ve yarın belirli saatler aralığında su verilemeyecek.

İSKİ\'den yapılan açıklamada, \" Salacak - Kuzguncuk arasında yeni döşenen isale hattının mevcut sisteme bağlantısı yapılacağından; 7 Şubat 2018 Çarşamba Günü 22:00 ile 8 Şubat 2018 Perşembe Günü 10:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecek\" denildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.

Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi\'nin bir kısmı.



