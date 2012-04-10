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Yaşam

Üsküdar ve Beykoz sahiline metro projesi

Üsküdar'dan Beykoz'a sahil istikametinde bir metro projesi yapıldığı bildirildi

10 Nisan 2012 21:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topbaş, Üsküdar'dan Beykoz'a sahil istikametinde bir metro projesi yapıldığını açıkladı. Topbaş, sahil metrosuna üst kesimlerden ulaşımın 'finiküler' hatlarıyla sağlanacağını bildirdi.

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş, katıldığı bir kütüphane açılışında yaptığı konuşmada konuyla ilgili bilgi verdi.
 
Topbaş, yol ve kavşak düzenlemeleri ile kapalı spor salonları gibi ilçede yaptıkları yatırımlara değinerek, ''Üsküdar'dan Beykoz'a sahil istikametinde bir metro projesi yapıyoruz. Sahil yolunda metro yapımından önce, yukarılardan sahile inecek olan 'finüküler' tarzda bir raylı sistem düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.
 
Topbaş, ''Bu ne demektir? Beykoz'dan kalkan bir insan, bindiği istasyondan, girdiği metroya, İstanbul'un herhangi bir noktasına, Silivri, Taksim, Başakşehir ya da Beykoz'a kadar gidebilme imkanına kavuşacak. İşte medeniyet bu'' dedi.

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