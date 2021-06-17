Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, İstanbul Sözleşmesi'nin ensest ilişkinin önünü açtığını iddia etti

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, Meclis'te Kadına Karşı Şiddetin Araştırılması Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi’nin “ensest ilişkinin önünü açtığını” söyledi. Muhalefet partilerinden kadın vekiller Tarhan’a tepki gösterdi.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenler, TBMM’de milletvekillerine, kadına karşı şiddetin durdurulması, kadın haklarının gasp edilmemesi ve eşit yaşam için yapılması gerekenleri anlattı. Muhalefet milletvekilleri ile akademisyenler özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe konulması gerektiğini vurgularken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan buna karşı çıktı. Sunumunda İstanbul Sözleşmesi’nde geçen toplumsal cinsiyet rollerini “muz”a benzeten Tarhan, şunları söyledi:

“Kadın ve erkek biyolojik olarak eşit değil; çünkü birinde testosteron hormonu, birinde östrojen hormonu var. Yani matematiğe karşı çıkıyorsanız çıkabilirsiniz ama biyolojik olarak kadın beyni erkek beyninden farklı. Sözleşmede cinsiyetle ilgili tanım net değil. Rol kavramını belirsiz bırakmış, belirsiz bıraktığı için herkes kendisine göre anlıyor, muz gibi, insan ne yerse ona benzetiyor. Böyle bir cinsiyet rolü.”

"Ensestin önünü açıyor"

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İstanbul Sözleşmesi’nin sonunun “ensest ilişkiler” olduğunu da öne süren Tarhan, “Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum” dedi.

AKP’li Başkan Tarhan'a sahip çıktı

CHP’li Gamze Taşcıer ise Tarhan’ın Diyanet TV’de sarf ettiği, “100 öğrenciden 47’si kız öğrenci. Okutmanın arkasında evlilik karşıtlığı var” şeklindeki sözlerini anımsattı. Taşcıer, Tarhan’ın gerici açıklamalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Tarhan, bu sözleri neden sarf ettiğini hatırlamadığını öne sürerken komisyonun AKP’li Başkanı Öznur Çalık devreye girdi. Tarhan’ı savunan AKP’li Çalık, “Sizi tanıyan insan olarak insan hakları ve kadın hakları konusundaki hassasiyetinizi, aileye hassasiyetinizi biliyorum” dedi.