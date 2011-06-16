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Yaşam

Üsküdar-Sancaktepe 24 dakikaya iniyor

Üsküdar-Sancaktepe hattı için 9 Ağustos’ta ihaleye çıkılıyor.

16 Haziran 2011 03:00

T24 - Anadolu yakasının ikinci metro hattı olan Üsküdar-Sancaktepe hattı için 9 Ağustos’ta ihaleye çıkılıyor.

Üsküdar-Sancaktepe 24 dakikaya iniyor

17 kilometrelik hat 38 ayda tamamlanacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı ihale ilanını yayınladı. 9 Ağustos’ta ihalesi yapılacak hat, 17 kilometre uzunluğunda olacak. Hatta 16 istasyon ve 2 bin 750 metrelik bağlantı tünelleri bulunacak. Tüm inşaat ve elektromekanik işleri tek elden yürütülecek. Vagonlar için ayrı ihale açılacak.


Taksim’e 44 dakika

Üsküdar-Sancektepe metrosunun 38 ayda tamamlanması planlanıyor. Böylece 45 ayda tamamlanan Kadıköy-Kartal metrosunun rekorunu elinden alacak. Metro tamamlandıktan sonra Üsküdar-Sancaktepe arasında seyahat 24 dakikaya inecek. Marmaray bağlantısıyla Sancaktepe’den Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44, Hacıosman’a 68, Atatürk Havalimanına 68 ve Atatürk Olimpiyat Stadı’na 78 dakikada gidilebilecek.

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