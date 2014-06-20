Üsküdar sahilinde kadın cesedi

İstanbul’da Üsküdar sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Üsküdar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine Kuzguncuk Paşa Limanı Caddesi'ndeki sahile gelen polis ekipleri, denizde bir kadın cesedi buldu.

Deniz polisince sudan çıkartılan 50'li yaşlardaki kadına ait cesedin üzerinde kimliğini tanımlayacak herhangi bir belge bulunmadı.

Vücudunda darp izine rastlanmayan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, sahildeki parkta otururken cesedi fark edip ihbarda bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu.