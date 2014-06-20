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Yaşam

Üsküdar sahilinde kadın cesedi

50'li yaşlardaki kadına ait cesedin üzerinde kimliğini tanımlayacak herhangi bir belge bulunmadı

20 Haziran 2014 09:23

İstanbul’da Üsküdar sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Üsküdar ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine Kuzguncuk Paşa Limanı Caddesi'ndeki sahile gelen polis ekipleri, denizde bir kadın cesedi buldu.

Deniz polisince sudan çıkartılan 50'li yaşlardaki kadına ait cesedin üzerinde kimliğini tanımlayacak herhangi bir belge bulunmadı.

Vücudunda darp izine rastlanmayan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, sahildeki parkta otururken cesedi fark edip ihbarda bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu.

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