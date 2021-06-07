Üsküdar Kaymakamlığı'ndan gece yarısı tebligatı; İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı engellendi

İstanbul Gönüllüleri, bugün başlaması plananlan Kadın Emeği Pazarı’nın Üsküdar Kaymakamlığı tarafından yapılan gece yarısı tebligatı ile engellediğini açıkladı.

İstanbul Gönüllüleri tarafından yapılan duyuruda, “İBB’ye ait Üsküdar Meydanı’nda bugün başlatacak olan Kadın Emeği Pazarı etkinliğimiz Üsküdar Kaymakamlığı’nın gece yarısı (07.06.2021 tarihli) yaptığı tebligat ile İBB birimlerinin tüm çabasına rağmen pandemi gerekçesiyle maalesef engellenmiştir. İstanbullu emekçi kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı saklaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.