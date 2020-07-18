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Yaşam

Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de 5 kuruşa indi

18 Temmuz 2020 23:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. İlk teklifte kapsam dışı tutulan 'Üsküdar-Kabataş' ve 'Üsküdar-Beşiktaş' hatları da indirimli tarifeye dahil edildi.

Uygulamayla korona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor.

Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

  • Beşiktaş-Kadıköy,
  • Üsküdar-Karaköy-Eminönü,
  • Eminönü-Kadıköy,
  • Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz),
  • Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
  • Karaköy-Kadıköy,
  • Kadıköy-Karaköy-Eminönü,
  • Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp (Haliç hattı),
  • Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu,
  • İstinye-Küçüksu,
  • Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer,
  • Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer,
  • Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye,
  • Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
  • Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş,
  • Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
  • Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü,
  • Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü,
  • Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü,
  • Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye,
  • Sarıyer- Rumeli Kavağı,
  • Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı,
  • Bostancı-Karaköy-Kabataş.
  • Üsküdar-Beşiktaş.
  • Üsküdar-Kabataş.

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