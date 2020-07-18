Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de 5 kuruşa indi

Uygulamayla korona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor.

Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle: