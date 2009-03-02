Üsküdar faciası şehitleri anıldı

İzmit Körfezi'nde, 1958 yılında batan Üsküdar adlı vapurda ölen 387 kişi törenlerle anıldı.



İzmit Körfezi'nde 1 Mart 1958 tarihinde aniden çıkan fırtınaya yakalandıktan sonra ikiye bölünerek batan, çoğunluğunu o tarihte sadece İzmit'te lise olduğu için diğer ilçelerden buraya gelen öğrencilerin oluşturduğu 387 kişinin hayatını kaybettiği ‘Üsküdar’ adlı vapurdaki şehitler, İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de düzenlenen törenlerle anıldı.



En büyük kazalardan biri



Türk denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak kabul edilen ‘Üsküdar Faciası’nda, kaptan Mehmet Aşçı yönetimindeki köhne ‘Üsküdar” dalı vapur, İzmit iskelesinden saat 13.00 sıralarında kalktıktan bir süre sonra aniden patlayan fırtınaya yakalanmıştı. İçinde kapasitesinin çok üzerinde yolcu alındığı bilinen Üsküdar Vapuru, bugünkü Derince İlçesi açıklarında dalgalara fazla dayanamayarak ikiye bölündükten sonra batmıştı. Faciada, o tarihte sadece İzmit'te lise olduğundan, Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile karşı sahildeki diğer yerleşim birimlerinden buraya öğrenim görmeye gelen öğrencilerin oluşturduğu 387 kişi hayatını kaybetmişti.



Dondurucu soğukta dalgalarla boğuşan birçok kişi, Donanma Komutanlığı'nın Gölcük Deniz Üssü'nden olay yerine gelen denizaltı ve gemilerle kurtarılmış, cesetler de yine askeri gemiler tarafından toplanmıştı.



Bu büyük facianın 51'inci yıldönümünde İzmit, Gölcük ve Karamürsel'de anma törenleri gerçekleştirildi. İzmit'te vapur iskelesi önünde yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu, Sivil İnsiyatif Dönem Başkanı Numan Gülşah ile faciada ölenlerin yakınları hazır bulundu. Daha sonrra ‘Akçakoca’ Deniz Otobüsü ile kazanın olduğu bölgeye gidilerek denize çelenk bırakıldı.



Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde de Üsküdar şehitliklerinde anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

