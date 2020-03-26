Üsküdar'daki Aziz Hüdayi Vakfı'nın yurt inşaatına vurulan mühür yine söküldü

Üsküdar Belediyesi tarafından 49 yıllığına bedelsiz AKP’ye yakın vakıflardan Aziz Hüdayi Vakfı’na verilen Acıbadem’deki Şehit Mete Sertbaş Parkı’na komşu arazideki yurt inşaatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkileri tarafından kaçak kat yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez mühürlendi. Bölge sakinleri mühürün tekrar söküldüğünü söyledi

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Emekli Sandığı Vakfı (TİBAŞ) tarafından park ve bitişiğindeki arazi “belediye hizmet birimi” ve park olarak kamu yararına bedelsiz terk edilmişti. Arazinin Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na verildiği ortaya çıkmıştı. Vakfın araziye yurt yapmasının da önü açılmıştı. Bölge sakinleri açtığı davayı kazanmıştı. İstanbul 7. İdare Mahkemesi ne uygulama imar planında ne de açıklama raporunda belediye hizmet birimleri alanı fonksiyonunun kesin kullanım türünün somut olarak belirtilmediğine dikkat çekerek hukuka uyulmadığına hükmetmişti. Telafisi güç zararlar doğabileceğini vurgulayan mahkeme, ruhsatın yürütmesinin durdurulmasına 25 Aralık’ta oybirliğiyle karar vermişti. İBB de binayı mühürlemişti ancak inşaatta çalışmaların sürdüğü tespit edilmişti. Daha sonra bir üst mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.