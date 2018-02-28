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Üsküdar Belediyesi önünde "Vakıflara tahsis" protestosu

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Üsküdar Belediyesi önünde toplanan bir grup, kamuya ait olan taşınmaz mülklerin 49 yıllığına vakıflara tahsis edildiğini iddia ederek eylem yaptı

28 Şubat 2018 18:36

 

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Üsküdar Belediyesi önünde toplanan bir grup, kamuya ait olan taşınmaz mülklerin 49 yıllığına vakıflara tahsis edildiğini iddia ederek eylem yaptı. Grup ile bir belediye görevlisi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaklaşık 100 kişi, öğle saatlerinde Üsküdar Belediye binası önünde toplandı. \"Halkın malı halkındır, sorgusuz sualsiz vakıflara devredilemez\" yazılı pankart açan grup sloganlar attı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, \"Bugün bir gerçeği dile getirmeye, yanlış ve vicdanları sızlatan kararlara  itirazlarımızı belirtmeye geldik. Bilinmelidir ki konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. 7 Şubat 2018\'de yapılan Üsküdar Belediyesi Meclis toplantısında kamuya, yani biz Üsküdarlılara ait olan taşınmaz mülklerimiz 49 yıllığına Ensar  ve TÜGVA gibi vakıflara tahsis edildi. Çünkü, hangi kamu varlıklarının ne amaçla kullanılacağını; hangi vakıfların ne amaçla bu varlıklara talip olduğunu, bir kez bile anlatmadınız bize. Üsküdar belediye başkanı, iki taşınmazı tahsis ettiği Ensar Vakfı\'nın mütevelli heyeti üyesidir. Bu durum siyaseten de hemşerilik açısından da etik değildir. Resmiyetin diliyle makamın, görev ve yetkinin suistimalidir, kötüye kullanımıdır. Halka ait taşınmazlarının kamu dışı yapılara devrine değil 49 yıllığına, 4 yıllığına bile karşı çıkıyoruz“  denildi.

Basın açıklamasının ardından bir belediye çalışanı ile grup üyeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

(FOTOĞRAF)

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