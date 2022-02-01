Üsküdar Belediyesi'nin ihalesi yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı'nın şirketine gitti

AKP’li Üsküdar Belediyesi içecek alımı ihalesini yine Ensar Vakfı Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin’in şirketine verdi. Şirin’in şirketinin Üsküdar Belediyesi’nden sadece son yedi yılda aldığı ihalelerin bedeli 80 milyona yaklaşırken, ihalelerin büyük çoğunluğunu tek başına teklif vererek kazandı.

Kamu İhale Bülteni’nden yer alan bilgiye göre, Üsküdar Belediyesi İşletme Müdürlüğü 27 Kasım 2021’de ‘2022 Yılı Sosyal Tesis İşletmelerine Muhtelif İçecek Alımı’ ihalesine çıktı. İhaleye tek başına giren Şirin Kardeşler Gıda LTD ile 4 Ocak’ta 2,5 milyon TL karşılığında sözleşme imzalandı.

Vakfın şube başkanı ve mütevelli heyeti üyesi

Diken'den Tuğba Özer'in haberine göre, ihaleyi alan Şirin Kardeşler Gıda firması, İsmail Şirin ve İbrahim Şirin’e ait. 6 milyon TL sermayeli şirketin yüzde 50’sine sahip İsmail Şirin aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve vakfın Üsküdar şube başkanı.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen de geçmişte Ensar Vakfı’nda mütevelli heyeti üyeliği görevindeydi.

Türkmen ile Şirin’in yakınlıkları da dikkat çekiyor. Trabzonlu olan iki ismin sıklıkla ziyaret ve etkinliklerde bir araya geldiklerine ilişkin fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Yedi yılda 63 milyonluk liralık ihale

Şirket, son ihaleyle birlikte Üsküdar Belediyesi’nden 2015 yılından bu yana toplamda 29 ‘gıda malzemesi alım’ ihalesi kazanmış oldu. İhalelerin toplam bedeliyse yaklaşık 63,5 milyon lira ediyor.

Şirin Kardeşler’in Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelerden bazıları şunlar:



• 29 Nisan 2021’deki ‘Gıda Kolisi Alımı’ ihalesi: 5 milyon 772 bin 750 TL

• 11 Mayıs 2020’deki ‘Kaşar Peyniri ve Siyah Zeytin Alımı’ ihalesi: 306 bin TL

• 18 Nisan 2019’daki ‘Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi İle Erzak Kolisi Alımı’ ihalesi: 22 milyon 399 bin 875 TL

• 19 Mart 2018’deki ‘Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı’ ihalesi: 13 milyon 372 bin 240 TL

• 4 Nisan 2017’deki ‘Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı’ ihalesi: 9 milyon 652 bin TL

• 9 Mayıs 2016’daki ‘Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı’ ihalesi: 6 milyon 922 bin 350 TL

• 21 Mayıs 2015’teki ‘Muhtelif Gıda ve Servis Malzemesi Alımı’ ihalesi: 5 milyon 119 bin 707 TL