Üsküdar Belediyesi'nin 355 milyon TL'lik kondisyon aletleri ihalesi AKP'li isme verildi

AKP'li Üsküdar Belediyesi, 355 milyon TL'lik “Oyun Grubu ve Kondisyon Aletleri Alım İşi" ihalesini AKP İzmir Halkla İlişkiler Başkanı Melek Eroğlu’nun eşi Fuat Eroğlu’nun şirketine verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li İstanbul Üsküdar Belediyesi, bu yıl 18 Kasım’da “Oyun Grubu ve Kondisyon Aletleri Alım İşi” adı altında bir ihaleye çıktı. 20 Aralık’ta açıklanan sonuç ilanına göre, ihaleyi 355 milyon 960 bin TL’ye Parkfit Kent Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Şirketi aldı.

Birgün'den Filiz Gazi'nin haberine göre, şirket, AKP İzmir Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Melek Eroğlu'nun eşi Fuat Eroğlu’na ait. Salıncak, tahterevalli, kaykay gibi park aksesuarları üreten şirket, AKP’li belediyelerin park ve pist ihalelerinin hemen tümünü alarak servetine servet kattı. AKP’li belediyelerin Eroğlu'na verdiği bazı ihaleler şunlar:

-AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mart 2021'de aynı firma ile kaykay pisti için 380 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

-İzmit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü oyun grubu, açık alan spor aletleri ve montajı ile kauçuk zemin kaplama malzemesi alımı için 26 Ekim 2021’de açık ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 246 bin lira olan ihaleyi, 3 milyon 473 bin liralık teklifiyle Parkfit aldı.

-Bursa Osmangazi Belediyesi Hamitler Adrenalin Park projesi için ihaleyle 4 Haziran 2021'de Parkfit ile oyun aletleri satın almak üzere 999 bin TL'lik sözleşme imzaladı.

-MHP'li Manisa Belediyesi, 21 Haziran 2021'de Parkfit ile yaptığı sözleşmeyle, Atatürk Kentpark'taki macera parkuru ve zıpline oyun gruplarının bakım ve onarımları için 280 bin TL ödedi.

-Konya’nın AKP'li Karatay Belediyesi, 22 Haziran 2021’de “çocuk oyun grubu” ihalesi için 6 milyon 374 bin 697 TL ödeyerek Parkfit şirketi ile sözleşme imzaladı.