Üsküdar Belediyesi'nden AKP'li Vahdet Erdoğan’ın şirketine 850 bin TL’lik ihale

AKP’li Üsküdar Belediyesi, eski AKP Çekmeköy İlçe Yöneticisi Vahdet Erdoğan’ın şirketine 850 bin TL’lik organizasyon ihalesi verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP'li Üsküdar Belediyesi 5 Temmuz tarihinde “Kültür Ve Spor Amaçlı Etkinliklerin Düzenlenmesi Hizmet Alımı İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye iki şirketin katıldığı belirtilirken 850 bin TL teklif veren Greenart Reklam Şirketi'nin ihaleyi aldığı açıklandı.

Çekmeköy Belediyesi'nden de yıllardır çok sayıda ihale alan Greenart Reklam Şirketi’nin büyük ortağı Vahdet Erdoğan, AKP Çekmeköy Belde Başkanlığı’nda Gençlik Kolları Kuruculuğu ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı gibi görevler yürüttü.

2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Erdoğan, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, Sosyal İşler Birim Başkanlığı, Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ile Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı gibi birçok görev üstlendi.

Daha önce de ihaleler aldı

AKP’li, Çekmeköy Belediyesi’nin 2016 ile 2020 yılları arasında tam 11 organizasyon ihalesi, Greenart Reklam Şirketi’ne gitti. Düzenlenen 11 ihalenin 10’unda “tek geçerli teklifi veren” Greenart Reklam Şirketi’ne belediye kasasından ödenen para ise 60 milyon 500 bin TL’yi buluyor.