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Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, İBB Meclis kararıyla kurulan iki Halk Ekmek büfesini kaldırmaya çalıştı

23 Nisan 2021 16:32

T24 Haber Merkezi

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Belediye Meclis kararı ile Üsküdar'da açacakları iki yeni büfenin Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldığını duyurdu.

Üsküdar'da Ünalan ve Bulgurlu mahallerine kurulan iki yeni Halk Ekmek Büfesi, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışılıyor. Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ünalan ve Bulgurlu mahallelerimize Halk Ekmek büfelerimizi konumlandırdık, ancak 2 saat geçmeden Üsküdar Belediye Zabıta ekipleri tarafından hukuksuzca Halk Ekmek büfelerimiz kaldırılmak isteniyor! Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz! Halkın Ekmeği bizim kutsal davamızdır" dedi.

"Yetkiniz olmayan bir alanda cebren büfeleri kaldırmak suçtur"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Üsküdar halkının ucuz ve güvenli ekmeğe ulaşmasını engellemenin, hukuk dışı müdahalelerde bulunmanın kimseye yararı yok.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararına rağmen, yetkiniz olmayan bir alanda cebren büfeleri kaldırmak suçtur. Bu yanlıştan vazgeçin" diyerek tepkisin gösterdi.

 

 

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