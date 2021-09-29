Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e iki mahallenin kentsel dönüşümü için 'sınırsız' yetki verildi

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy ve Yavuztürk mahallelerinin kentsel dönüşüm sürecinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. İlçe meclis gündemine gelen “söz konusu çalışmalarda başkana yetki verilmesi ve yetkinin başkanın dilediği kişiye devredebilme” teklifi AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. CHP’li üyeler karara itiraz etti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Üsküdar Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantıları gündemine söz konusu iki mahallenin kentsel dönüşüm projesine ilişkin yetki devri talebi geldi. Teklifte iki mahallede bölge sakinlerinin “kat karşılığı inşaat yöntemiyle kentsel dönüşüm projesi hazırlanması ve 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm hizmetlerinin belediyece yürütülmesi için yoğun taleplerin geldiği” belirtildi.

“Teklifte geçen ‘dilediği kişi’ ifadesi kuşku verici” diyen CHP ret oyu kullandı

Belediye kanununa atıfta bulunulan teklifte “belediye başkanına yetki verilmesi ve söz konusu yetkinin belediye başkanı tarafından dilediği kişiye devri”ne ilişkin karar alınması istendi. Yetki, AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla verildi. CHP karara muhalefet şerhi koyarak “ret” oyu kullandı. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Nuray Kılıç karara neden “ret” oyu kullandıklarını “Teklifte geçen ‘dilediği kişi’ ifadesi kuşku verici ve dolayısıyla rahatsız edici. Yani bu şekilde her türlü ihtimal söz konusu olabilir. Yetki devri yapma ihtimalinde şahıs isimleri belirtilerek bu teklifin hazırlanması mümkündü” ifadeleriyle açıkladı.