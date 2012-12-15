Üsküdar Adliyesi'nde 100 kişi kavgaya karıştı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Üsküdar Adliyesi'nde bir yaralama olayının duruşmasının ardından tarafların yakınları birbirine girdi. Yaklaşık 100 kişinin, sopalı, taşlı, bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olaylarda 37 kişi gözaltına alındı.

Bu video Adobe Flash Player'ın son sürümünü gerektirmektedir.

Edinilen bilgiye göre olay Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Adliyesi önünde ve ara sokaklarda meydana geldi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan iki ailenin fertlerinden biri geçen yıl Sancaktepe'de bıçaklanarak yaralandı. Olayın tutuklu failinin yargılanmasına Üsküdar Adliyesi'nin Bağlarbaşı binasına başlandı.

Sakin geçen duruşmanın ardından taraflar adliye çıkışında önce tartıştı ardından da kavgaya tutuşarak birbirlerini kovalamaya başladı. Ellerinde bıçaklar ve sopalar olan şahıslar, cadde üzerinde kavga etmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık 100 kişilik grup yol ortasında birbirlerine sopalarla öldüresiye vurdu. Olay sırasında Yılmaz Karaağaç isimli şahıs bıçaklanırken, Sinan Algemi, Sertaç Algemi, Mehmet Emin Levent ve Kutbettin İnce isimli şahıslarda darp sonucu yaralandı.

Yaralılar akrabaları tarafından özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yılmaz Karaağaç aldığı 5 bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Adliye çevresinde bir süre ellerinde sopalarla dolaşan şahıslar, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili 37 kişi gözaltına alınırken polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.



Sopalı, bıçaklı kavga güvenlik kamerasında



Öte yandan yaşanan sopalı ve bıçaklı kavga çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde yaşanan kovalamacada, ellerinde sopalar olan şahıslar, birbirlerine öldüresiye vuruyor. Yere düşen 2 kişiye, karşı gruptaki şahıslar sopalarla vurmaya devam ediyor.

Yerde kalan 2 kişiyi bırakan şahıslar, kaçan diğer şahısları kovalıyor. Yerdeki yaralı şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından durdurlan taksilerle hastanelere kaldırılıyor. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, kavga eden grubun kaçmaya çalıştığı kameralar tarafından kaydediliyor.