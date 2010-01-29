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Kültür-Sanat

USB'de Michael Jackson filmi

Michael Jackson'un "This is it" filminin USB flash drive formatı, Amerika'dan sonra ilk kez Türkiye'de Best Buy İzmir mağazasında satışa sunuldu.

29 Ocak 2010 02:00

T24- Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson'un "This is it" filminin USB flash drive formatı, Amerika'dan sonra ilk kez Türkiye'de Best Buy İzmir mağazasında satışa sunuldu. 


                                      



ABD'nin 45 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük tüketici elektroniği perakendecisi Best Buy'dan yapılan açıklamada, firmanın 30 Ocak 2010 tarihini "Michael Jackson Günü" olarak kutlamaya hazırlandığı bildirildi.


Etkinlikler kapsamında mağazalarında çeşitli aktiviteler gerçekleştirileceği, İzmirli Michael Jackson hayranlarına Jackson'ın ünlü dans şovlarının sergileneceği, "Beat It-Guitar Hero" yarışması düzenleneceği belirtildi.

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