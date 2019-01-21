USB belleklerdeki veriler için yedi güvenlik önerisi

İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, USB belleklerdeki verileri güvende tutacak yedi öneride bulundu.

USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak, içinde bulunan dosyaları yanlışlıkla silmek, belleği virüs bulunan bir bilgisayarda kullanarak işlevsiz hale getirmek, yetkisiz bir kişinin müdahalesiyle veri kaybetmek gibi problemlerin USB belleklerde veri kaybı yarattığını belirten Günal’ın, kullanıcıların veri kaybı yaşamasını önleyecek önerileri şöyle:

Bilgisayardan çıkartırken “güvenli çıkart” komutunu kullanın. USB belleklerle ilgili yapılan en yaygın hata, işlem bittiğinde bilgisayardan hemen çekip çıkartılmaları oluyor. Ancak bu alışkanlık, henüz aktarılamamış bilgilerin kaybına yol açabiliyor. Bu durumu önlemek için USB belleklerin, “çıkart” komutu tamamlanınca çıkartılması gerekiyor.

Kullanıcı izinlerini düzenleyin. USB belleklere ve içindeki verilere yetkisiz kişilerin ulaşması ihtimaline karşılık kullanıcı izinlerinin sınırlandırılması cihaz güvenliğini artırıyor. Ekrandan disk kısmına sağ tıklamanın ardından “güvenlik” ve “düzelt” seçeneklerine ulaşarak yapılabilen bu ayarlamayla erişim izninin herkese tanınmasının önüne geçiliyor.

Virüs kontrolü yapın. USB belleklerin, güvenliğinden emin olunmayan bilgisayarlara takılması veri kayıplarına adeta davetiye çıkarıyor. Böyle bir problemle yüzleşmemek için bilgisayarların güncel antivirüs programlarıyla desteklenmesine ihtiyaç duyuluyor.

Ortak alanlarda bulunan bilgisayarları kullanırken daha çok dikkat edin. Çoğu kullanıcı, acil ihtiyaç anlarında USB belleği herhangi bir bilgisayara takarak işlem yapmaktan çekinmiyor. Ancak özellikle internet cafe, otel, kütüphane gibi ortak alanlarda bulunan bilgisayarlarda USB bellek kullanımı, verileri risk altında bırakıyor. Bilgisayardaki bir virüs ya da güvenli olmayan herhangi bir kaynaktan indirilmiş bir dosya veya program, USB diskteki verileri bozabiliyor.

Rutin olarak tarayın. USB belleklerde düzenli olarak yapılacak veri taraması, veri kaybının yaşanmaması için oldukça önem taşıyor. Ayrıca USB diskinizde bulunan tüm dosyaları silmek istiyorsanız direkt format atmak daha iyi bir çözümdür.

Veri transferi gerçekleştirirken çevrimiçi olmayın. İnternete bağlı cihazlarda USB belleklerin virüs gibi sebeplerle zarar görme ihtimali çok yüksek olmasa da, özellikle kritik dosyaların USB belleğe aktarılması sırasında internet bağlantısının kapatılması, verilerinize yönelik riskleri azaltıyor.

Şifreleyin. USB belleklerin şifrelenmesi de verilerin korunma düzeyini oldukça artıran önlemler arasında yer alıyor. Belleğin cihaza her takılışında istenen şifre sayesinde yetkisiz kullanıcıların bellekteki dosyalara erişme tehlikesi neredeyse ortadan kalktığı için veri kaybı yaşama ihtimalinden uzaklaşılmış oluyor. (Fotoğraflı)